Udinese, il racconto dell'allenamento odierno

Bianconeri in campo stamane per la prima seduta di allenamento della settimana in vista del debutto in campionato contro il Milan.

Seduta di scarico in palestra per tutti i titolari della sfida di ieri sera contro il Sudtirol, mentre chi è subentrato e gli altri giocatori non utilizzati da mister Tudor hanno preso parte da una partitella contro la formazione Primavera.

Una sgambata utile a cementare meccanismi e tattiche in vista dell'esordio in Serie A.

Domani la squadra osserverà un giorno di riposo con i nostri ragazzi che saranno nuovamente in campo per allenarsi mercoledì mattina alle ore 10.00