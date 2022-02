Come riportato dal sito ufficiale dell'Udinese, nell'allenamento odierno al "Bruseschi" non era presente Bram Nuytinck, difensore bianconero tra i leader della squadra di Cioffi; l'olandese, infatti, ha effettuato un lavoro personalizzato sul campo e resta in dubbio per la sfida contro il Milan di venerdì.