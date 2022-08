MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da udinese.it, nella giornata di oggi i friulani sosterranno la rifinitura pre match di Coppa Italia contro la Feralpi Salò, fissata per il pomeriggio. Il tutto è in preparazione della prima giornata di campionato, in cui la squadra di Sottil affronterà il Milan a San Siro.