Udinese, Okaka: "La Coppa Italia e poi il Milan? Un'occasione, daremo tutto"

Stefano Okaka, autore di una doppietta nella gara giocata oggi, ha parlato ai microfonid Udinese TV dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Come sempre per me è importante fare gol ma soprattutto sentirmi bene in campo, se succede faccio quello che so. Idee nuove per il modulo? Posso parlare per quanto facciamo in campo e sono cose buone, migliori rispetto a prima, abbiamo migliorato la qualità della rosa, ma anche cuore e determinazione, sappiamo che la A è un campionato duro, ma non abbiamo paura. Siamo scesi in campo anche oggi con cattiveria, ho fatto due gol, abbiamo creato, vedo il futuro con positività. Coppa Italia e poi il Milan, come vedi le prossime due partite dopo oggi? Sicuramente perdere non è mai bello, soprattutto quando giochi bene, ma questo è il calcio. La Coppa Italia per noi quest’anno è un’occasione e poi arriverà il Milan, indipendentemente dai nomi daremo tutto”.