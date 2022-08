Udinese, Perez: "Col Milan non basterà una prestazione come quella contro la Feralpi Salò"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Una vittoria, quella contro la FeralpiSalò, che proietta l'Udinese alla sfida con una tra Monza e Frosinone. Protagonista della sfida è stato Nehuen Perez che, come riportato dal sito ufficiale della squadra friulana, non nasconde la propria soddisfazione. "Salviamo il risultato prima di tutto. Era importante per noi vincere questa partita, ma dobbiamo migliorare tanto in vista del Milan. Sarà una gara difficile. Sono molto felice di essere tornato, dobbiamo fare un buon campionato. Voglio dare tutto per la squadra" sottolinea.

Sul match contro il Milan di sabato: "Col Milan non basta una prestazione come quella di oggi. Dobbiamo migliorare l’intensità e la precisione”.