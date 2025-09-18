Udinese, ripresi gli allenamenti verso il Milan: il punto

Ieri l'Udinese è tornata ad allenarsi in vista della sfida al Milan, tutti presenti fatta eccezione per i due infortunati Bayo e Lovric. Numerosi i tifosi accorsi per l'occasione.

Oltre trecento i presenti al Bruseschi, come comunicato dal club stesso: "Non è mancato il supporto dei tifosi bianconeri anche in occasione del terzo allenamento a porte aperte della stagione. Al Centro Sportivo Bruseschi sono stati oltre 300 i fan che hanno fatto sentire il loro calore alla squadra, che si sta preparando per l'importante sfida di sabato contro il Milan".