Udinese, Sottil: "Al centro del progetto c'è la voglia di giocare. Sono molto soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi"

© foto di Uff. Stampa Ascoli Calcio

Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, primo avversario del Milan in campionato, si è così espresso dopo la vittoria dei suoi in amichevole contro il Pafus: “Le scorie fisiche sono normali, questa è la preparazione e l’abbiamo impostata con partite molto impegnative, anche a scapito di alcune difficoltà vista la forza degli avversari e il carico di lavoro. Io sono molto soddisfatto dell’atteggiamento di tutti i ragazzi, hanno sempre interpretato le partite al massimo. Domani tireremo le somme su intensità e volume di lavoro, ma siamo a ottimi livelli. Qualche partita non l’abbiamo vinta, ma per il valore dell’avversario e per il carico di lavoro. Al centro del progetto c’è la voglia di giocare, è quello in cui ho sempre creduto. Sono contento dell’atteggiamento dei miei. Non esistono amichevoli, ma partite che formano la nostra identità. Tutti hanno giocato sempre per vincere, è di questo che sono contento".