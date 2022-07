MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Vittoria in amichevole per l'Udinese, che sarà la prima avversaria di campionato del Milan. I friulani, dopo il ko subito contro il Qatar, hanno battuto per 2-1 in rimonta i ciprioti del Paphos grazie alle reti siglate a fine partita da Samardzic e Success.