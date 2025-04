Venezia, Di Francesco sbotta: "Il Milan non ha bisogno di questi aiutini, mi incazzo. Theo tende un po' a cadere con facilità"

vedi letture

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, è stato intervistato da DAZN dopo la sconfitta per 0-2 contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

Sul rigore non fischiato per il contatto tra Pavlovic e Yeboah:

“Mentre riguardavo l’episodio ho pensato che a metà campo l’avrebbe fischiato. Infatti ha fischiato il fallo del secondo con Theo che tende un po’ a cadere con facilità. In questa situazione qua sia il braccio e sia il piede… Non puoi non andare a rivederlo e non dare rigore. Non parlo mai dell’arbitraggio, ma noi ci stiamo giocando qualcosa di molto importante che è la nostra salvezza. Secondo me il rispetto sta mancando nei nostri confronti. Un arbitraggio superficiale. Ma che bisogna fare per dare un rigore? Uno che si disinteressa totalmente della palla e va con il braccio addosso. Mi incazzo, se invece è a metà campo perché fischi fallo? Le valutazioni devono essere fatte nello stesso modo per tutti. Noi siamo il Venezia, loro sono il Milan e hanno un potenziale veramente importante, però in questa partita veramente mi girano perché non meritavamo di perdere, e certi episodi portano le gare in una direzione o nell’altra. E in questo caso l’hanno portata a favore di una squadra già di per sé più forte che non aveva bisogno di questi aiutini. I torti non li accetto più, mi danno fastidio. Io sono sempre serio e molto pacato ma mi girano".