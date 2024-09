Venezia, il Ds Antonelli: "Crediamo tanto in Busio. Andare avanti con la base dell'anno scorso, unico modo per salvarsi"

Il Milan scende in campo in campionato dopo la sosta nazionali: questa sera alle 20.45 i rossoneri sfidano il Venezia neopromosso. La squadra di Fonseca è ancora in cerca della prima vittoria della stagione ed è chiamata alla reazione dopo un avvio molto complicato, anche in ottica prossimi impegni tra Champions League e derby. Prima della partita, ai microfoni di Dazn ha parlato Filippo Antonelli, Ds del Venezia. Queste le sue dichiarazioni.

Quanto è importante Busio? "Gianluca è un giocatore in cui crediamo tanto, vuole bene al Venezia. Un ragazzo che giocava da mezzala ma non disdegnava andare a concludere: Di Francesco lo vede trequartista"

Sul mercato di personalità, con tanti giovani: "Noi abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, creare una squadra che avesse dei giovani per il futuro ma senza dimenticare i giocatori per il presente. Andare avanti con la base dell'anno scorso pensiamo sia l'unico modo per cercare di restare in Serie A"

Su Pohjanpalo: "Un ragazzo molto legato al Venezia, ci tiene particolarmente. Ha fatto un paio di spezzoni in Nazionale. Lo aspettiamo, per noi è importante"