Venezia, Poggi a Sky: "Senza giocare a Salerno abbiamo subìto un doppio danno"

Paolo Poggi, responsabile dell'area tecnica del Venezia, ha dichiarato a Sky prima della sfida contro il Milan: "Non siamo contenti di non aver giocato a Salerno perché abbiamo rispettato le regole ma ci siamo posti delle domande. Quello che ci passa per la testa è perché siamo stati costretti ad andare là e perché ora i nostri squalificati lo sono ancora. Avevamo chiesto la stessa correttezza nostra omologando la partita con lo 0-3 a tavolino. Poi ci sarebbe stato il ricorso, ma abbiamo subito un doppio danno e non è corretto così. Questa è stata una irregolarità nei nostri confronti".