Verona, Baroni: "Il Milan non ha fatto una buona gara per merito nostro"

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Verona.

Una partita di personalità ma non portate a casa punti: “Una partita condizionata da quel doppio errore, abbiamo messo addirittura due errori nell’azione che ha portato il Milan in vantaggio. In queste partite qui non te lo puoi permettere. Le azioni del Milan sono nate tutte da transizioni, da palla persa nostra. La squadra comunque è stata aggressiva. Il Milan secondo me non ha fatto una buona gara, molto per merito del Verona perché la squadra ha sempre portato pressione. All’inizio le prime occasioni le abbiamo avute noi. Non si possono commettere questi errori contro una squadra contro il Milan”.