Verona, contro la Salernitana assenti Dawidowicz, Lazovic e Lasagna: le ultime

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Hellas Verona, prossimo avversario del Milan in Serie A, nel pomeriggio affronta in trasferta la Salernitana. Stando a quanto riportato da TMW non vanno nemmeno in panchina Dawidowicz, Lazovic e Lasagna: problemi muscolari per tutti e tre, nelle prossime ore/giorni arriveranno ulteriori dettagli e aggiornamenti sull'entità dei problemi.