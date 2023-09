Verona, Doig fuori un mese ma è tornato Lazovic che sarà titolare

Il Verona, sabato alle 15, sarà l'avversario del Milan nel match valido per la quinta giornata di campionato. Gli scaligeri di Marco Baroni dovranno rinunciare a uno dei loro uomini migliori, Josh Doig, uscito infortunato dalla gara contro il Bologna di lunedì: per lo scozzese una distorsione alla caviglia che lo terrà ai box per un mese. Il suo posto verrà comunque preso da Darko Lazovic che proprio contro il Bologna è tornato in campo dopo uno stop prolungato per problemi muscolari: il serbo sarà titolare a San Siro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.