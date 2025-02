Verona, Duda: "Stagione difficile, manca esperienza. Felice di essere tornato"

Ondrej Duda, centrocampista gialloblu, ha parlato a DAZN nel pre partita di Hellas Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Come ti senti? “In questa stagione per noi è difficile, manca esperienza in questa squadra. Oggi sono felice di essere tornato, voglio aiutare la squadra. Quando mancano 3-4 giocatori esperti come Tengstedt non è facile giocare in Serie A”.