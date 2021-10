Verona, Faraoni resta in dubbio per il Milan. Veloso recuperato

Secondo quanto riporta Tuttosport, Davide Faraoni, esterno del Verona, resta in dubbio per la gara di sabato dell'Hellas in casa del Milan: il giocatore gialloblu è alle prese con un problema ad un ginocchio rimediato nell'ultima partita di campionato. Le sue condizioni verranno monitorare giorno dopo giorno per capire se potrà essere a disposizione di Tudor, il quale per il match di San Siro recupererà Veloso in mezzo al campo.