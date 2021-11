Verso Atl.Madrid-Milan, Gimenez: "E' una finale, per loro e per noi"

In vista della gara di stasera contro il Milan, José Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "E' una finale, per loro e per noi: non c’è margine d’errore, non possiamo permetterci di perdere punti. Dobbiamo vincere. Loro pure, quindi sarà una bella partita. La chiave? Gli episodi, i dettagli. Sarà un incontro totalmente strategico. Conosciamo i loro pregi, dobbiamo assimilarli, sapere annullarli e da lì vivere di episodi".