Verso Inter-Milan, Conte a caccia di un record nei derby

Antonio Conte potrebbe diventare il primo allenatore nella storia dell'Inter a trovare il successo in tutti i primi tre derby sulla panchina nerazzurra (considerando tutte le competizioni), dopo le due vittorie dello scorso anno. Il tecnico nerazzurro è rimasto imbattuto nelle cinque sfide da allenatore in Serie A contro Stefano Pioli, ottenendo ben quattro successi e un pareggio, mentre contro il Milan in Serie A il bilancio è di sei successi, due pareggi e una sola sconfitta (0-1 nel novembre 2012).