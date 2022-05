Verso Milan-Atalanta, la probabile formazione di Gasperini

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, il tecnico ha recuperato Palomino e Scalvini in vista della sfida contro i rossoneri. Da monitorare Duvan Zapata, il colombiano nelle ultime sedute si è allenato in gruppo ma verrà valutato nei prossimi giorni. Si va verso la conferma della difesa a tre, con Djimsiti, Demiral e Palomino davanti a Musso. De Roon torna in mezzo al campo a far coppia con Freuler, con Koopmeiners a supporto di Malinovskyi e Muriel. Il numero 9, in caso di pieno recupero del connazionale, potrebbe partire dalla panchina. Sulle corsie esterne pochi dubbi, Maehle e Zappacosta partiranno dal primo minuto. Toloi e Pezzella, invece, hanno lavorato ancora a parte.