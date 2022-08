Verso Milan-Bologna, la probabile formazione di Mihajlovic

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Orsolini escluso a causa della squalifica rimediata contro l'Hellas, tutti a disposizione di Mihajlovic per la trasferta a San Siro. Contro il Milan il tecnico del Bologna potrà contare anche su Lucumí che però dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, salvo sorprese. In difesa, quindi, ritornerà Soumaoro insieme a Medel e De Silvestri. Kasius dovrebbe essere confermato a centrocampo con Schouten, Dominguez e uno tra Cambiaso e Lykogiannis. In avanti assieme e ad Arnautovic si dovrebbe rivedere Sansone, ma si candida per una maglia da titolare anche Musa Barrow. Alle loro spalle il solito Soriano.