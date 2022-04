Verso Milan-Fiorentina, La Nazione: "Disfatta Viola contro l'Udinese. Sarebbe un delitto buttare via l'Europa"

MilanNews.it

Dopo la pesante sconfitta di ieri contro l’Udinese, Cosimo Zetti sulle pagine de La Nazione, analizza la situazione della Fiorentina che domenica giocherà contro il Milan. Zetti scrive: “Le voci su Vincenzo Italiano, sulla clausola da 10 milioni, sulla procura a Ramadani e, più in generale, sul futuro tecnico della Fiorentina ci interessano molto, certamente. Ma non è questo il momento di parlarne. Anche perché, a giudicare da quello che si è visto in campo ieri, il meccanismo costruito da Italiano sembra essersi inceppato. L’Europa si è maledettamente complicata: restano 4 partite e una va giocata in casa proprio contro una concorrente diretta come la Roma. Adesso, proprio sul più bello, dopo essersi riconciliati col calcio, sarebbe un delitto gettare alle ortiche un obiettivo (forse) ancora alla portata”.