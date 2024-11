Verso Milan-Juventus: Vlahovic a rischio forfait, oggi gli esami

Milan-Juventus rischia di perdere per infortunio uno dei protagonisti più attesi: Dusan Vlahovic. Nella serata di ieri, infatti, l'attaccante serbo è stato costretto ad uscire in anticipo dal rettangolo verde di gioco, durante uno scialbo Serbia-Danimarca, per via di un problema al flessore della coscia sinistra che preoccuperebbe e non poco Thiago Motta in vista della partita di San Siro.

Come da protocollo, il numero 9 della Juventus verrà sottoposto oggi al classico iter di esami i cui risultati, con ogni probabilità, sconsiglieranno, per utilizzare un eufemismo, il suo impiego in occasione del big match contro il Milan.