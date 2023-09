Verso Milan-Lazio: i rossoneri "ritrovano" Daichi Kamada

Nell'intenso e produttivo calciomercato rossonero, il Milan ha saputo migliorare e migliorarsi in ogni reparto di gioco. Il lavoro di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada ha portato a Milanello ben 10 nuovi giocatori. Nel finale della scorsa stagione però, prese quota la trattativa tra i rossoneri e il giapponese Daichi Kamada, ex Enitracht Francoforte ora alla Lazio. Il Milan ritroverà quindi un obiettivo di mercato, sfumato poi per i diversi cambi avvenuti nella società rossonera. Il giapponese è un centrocampista duttile e intelligente, già in gol nella sfida contro il Napoli vinta dai biancocelesti nella 3^ giornata.