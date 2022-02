Verso Milan-Udinese, la probabile formazione di Cioffi

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sono attese particolari sorprese di formazione nell’Udinese contro il Milan, con Cioffi che va verso la riconferma di quasi tutto l’undici titolare. In porta dunque Silvestri, in difesa ci saranno Becao, Pablo Marì e Nehuen Perez, non ancora al meglio Zeegelaar. Sulle fasce dovrebbe esserci il ritorno di Udogie con Molina, in mezzo può esserci il ritorno di Pereyra dal primo minuto, con Walace a fare da volante e ballottaggio Arslan-Makengo per completare il reparto. Davanti classica coppia d’attacco formata da Beto e Deulofeu.