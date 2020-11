Verso Napoli-Milan, Gattuso cambia modulo: con i rossoneri sarà 4-3-3

Il Napoli è in questi minuti al San Paolo per l'allenamento di rifinitura, ultimo step prima della sfida che vedrà di fronte gli azzurri contro il Milan. Con la probabile assenza di Victor Osimhen, ed la condizione non ottimale di Bakayoko vittima di un attacco febbrile in settimana il tecnico azzurro starebbe pensando ad un cambiamento tattico. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, per la sfida contro il Milan il Napoli dovrebbe cambiare modulo, portandosi sul vecchio 4-3-3 con Mertens attaccante centrale.