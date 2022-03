Verso Napoli-Milan, la probabile formazione dei partenopei

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si avvicina Napoli-Milan, big match in scena allo stadio "Maradona". Nella giornata odierna entrambi gli allenatori (qui e qui) hanno parlato in conferenza stampa per presentare la sfida scudetto di domani sera.

Secondo Sky Sport sarà questa la formazione che mister Spalletti manderà in campo contro i rossoneri di Pioli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.