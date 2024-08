Verso Parma-Milan, Cancellieri: "Fare gol e assist è il mio obiettivo, in passato con Sarri ho imparato molto"

vedi letture

Dopo il pareggio interno contro il Torino, il Milan si avvicina sempre più alla seconda giornata di campionato, in programma sabato 24 agosto al Tardini contro il Parma. E' inoltre intervenuto in conferenza stampa, al fianco del DS Pederzoli, Matteo Cancellieri, nuovo attaccante del Parma. Queste le sue dichiarazioni in avvicinamento alla sfida contro il Milan di Fonseca:

Sarri diceva che eri un crack, cosa è successo nella tua crescita?

"Ci sono tante dinamiche nel calcio, può succedere di tutto. Ho avuto le mie difficoltà nel capire alcune richieste del mister, non sono riuscito ad esprimermi come volevo, questo mi ha penalizzato. Ma non penso sia stato un anno perso, ho imparato tanto con mister Sarri, ho giocato partite e fatto esperienze".

Pensi di poter fare il centravanti in stile Bonny?

"E' un ruolo che conosco e ho già fatto. Vanno capite le richieste del mister. Sono disponibile a farlo, ovviamente è diverso che fare l'esterno. Ovviamente far gol e assist è il mio obiettivo, sono un attaccante, devo finalizzare l'azione. Da esterno tendi ad accentrarti, da punta sei più vicino alla porta, ma l'obiettivo è arrivare lì".