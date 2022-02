Verso Salernitana-Milan, la probabile formazione di Nicola

Brutta tegola in casa Salernitana. Per un affaticamento muscolare si ferma Simone Verdi, uno degli elementi più forti della rosa. A rischio forfait anche Gyomber, mentre salteranno sicuramente la sfida contro il Milan Ruggeri, Schiavone e Mamadou Coulibaly. Esordio da brividi per mister Nicola che, quasi certamente, ripartirà dal 4-3-1-2 in attesa di avere tutte le pedine a disposizione per variare spartito tattico in futuro. In avanti ci saranno Djuric e Bonazzoli, possibile un ruolo da trequartista per Ederson che, da mezzala, sembra non trovarsi molto a suo agio. In difesa scelte praticamente obbligate, con Ranieri che vince il ballottaggio con Jaroszynski. In mediana Radovanovic intoccabile, altra esclusione per Obi. Panchina anche per Perotti e Ribery, apparso in calo di condizione.