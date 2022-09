Verso Sampdoria-Milan, la probabile formazione dei blucerchiati

Fonte: Tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Diversi dubbi di formazione per Marco Giampaolo in vista della sfida contro i campioni d’Italia del Milan. Il reparto che preoccupa di più il tecnico della Sampdoria è la difesa con Colley e Ferrari che dovrebbero recuperare nonostante qualche acciacco patito in settimana. Non dovrebbe farcela invece Murillo che quindi non sarà a disposizione. A completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero, che si prepara a tagliare il traguardo delle 150 partite in blucerchiato, ci saranno Bereszynski e Augello. A centrocampo dovremmo tornare a vedere una linea a cinque con uno fra Villar e Vieira in cabina di regia, Rincon e Sabiri ai lati, uno fra Leris e Gabbiadini a destra e Djuricic a sinistra con Caputo unica punta.