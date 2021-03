VIDEO - Man. United, Solskjaer: "Martial e Cavani ok. Col Milan spero di avere Pogba e de Gea"

Archiviato il sofferto successo contro il West Ham, Ole Gunnar Solskjaer pensa già alla sfida di giovedì contro il Milan. Il tecnico dei Red Devils si è detto fiducioso di poter recuperare diversi elementi: "Spero di poter avere nuovamente a disposizione 4-5 giocatori per Milano. Probabilmente Cavani e Martial ce la faranno, così come van de Beek. Pogba potrebbe partire con noi e de Gea ha ultimato l'isolamento. Facciamo numero, oggi avevamo due portieri in panchina e abbiamo bisogno di questi ritorni".