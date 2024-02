Zaccani e Vecino in campo contro il Milan? Sarri: "Spero siano recuperati"

Dopo la delusione per la disfatta di questa sera a Firenze, la Lazio avrà 3 giorni a disposizione per preparare nel migliore dei modi la sfida in programma venerdì sera all'Olimpico di Roma contro il Milan. Nel post partita del Franchi, intervistato dai microfoni SkySport, Maurizio Sarri ha non solo commentato la prestazione dei suoi, ma ha anche fatto un po' il punto sugli infortunati proprio in vista della partita di questo fine settimana contro i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni.

Recuperi?

"Non lo so, spero che Vecino e Zaccagni siano recuperati, Rovella e Patric non lo so, in questo momento non ci sono grandi previsioni".