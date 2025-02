Zanetti: "Milan squadra piena di campioni, sarà una partita difficilissima"

vedi letture

Alla vigilia di Milan-Hellas Verona, l'allenatore degli scaligeri Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di San Siro contro la formazione di Sergio Conceiçao. Questi alcuni degli estratti più interessanti dell'allenatore italiano.

Mister, che Verona vedremo a Milano?

“Sicuramente cambierà qualcosa nella formazione, ci sono diversi giocatori che si candidano per partire dal primo minuto. Dobbiamo reagire a quello che è successo, perché noi per primi non siamo contenti. Dobbiamo concentrarci su quello che possiamo fare ora, senza perdere di vista il nostro obiettivo”.

Avete già dimostrato di saper reagire a partite molto negative, che punti è andato a toccare nella squadra questa settimana?

“Dobbiamo reagire e lo sappiamo fare. Per caratteristiche, ogni tanto ci ritroviamo in situazioni di cui ci vergogniamo, ma d’altra parte a volte ci emozioniamo per le cose positive che riusciamo a fare. Questa settimana i primi due giorni sono stati difficili, ma poi abbiamo fatto un lavoro insieme per tornare alla realtà e pensare al futuro, perché siamo in una posizione che ci permette di lottare per il nostro obiettivo, e questo è solo grazie a noi. Abbiamo avuto una situazione difficile, senza giocatori importanti e a pochi giorni dalla chiusura del mercato, contro un avversario molto forte. Ora non dobbiamo perdere la fiducia in noi stessi e pensare alla prossima partita difficile, che è ciò che conta di più”.

La situazione di difficoltà numerica può essere un’opportunità per altri giocatori, anche più giovani, di incidere di più?

“Ragazzi come Lambourde, Ajayi e Cisse hanno già avuto qualche minuto in più e altri ne avranno. Ma d’altra parte, secondo me, ci deve essere un tipo di contorno per lanciare alcuni giovani. In questo tipo di partita, l’esperienza è importante e determinante. In questo momento bisogna stare attenti a non bruciare certi giocatori giovani importanti. Siamo in un momento di difficoltà anche per il calendario e gli avversari, e l’esperienza conta e ha il suo perso. È normale che un giocatore giovane come Cisse possa fare la differenza, ed ha tutta la mia stima, ma inserirlo dentro una squadra già giovane può essere una scelta troppo rischiosa".

Un Milan molto diverso da quello visto poco tempo fa al ‘Bentegodi’, che squadra si aspetta di incontrare?

“Sarà una partita difficilissima, probabilmente di più dell’andata. Perché è una squadra con un coefficiente tecnico impressionante, con super campioni. Non dobbiamo concentrarci troppo sulla forza del Milan, ma su quello che possiamo e dobbiamo fare meglio noi. Con la voglia di fare dei punti in una partita difficile, ma del resto siamo in Serie A e certi avversari bisogna incontrarli in maniera decisa, grintosa e credendoci, non con paura e timore. Dobbiamo crederci di più, perché queste partite sono le più belle da giocare, è stupendo andare a giocare in certi stadi. Quest’anno forse si è creata una psicosi contro le grandi squadre e questo, secondo me, è il grande errore che i ragazzi non riescono a gestire dentro la gara stessa. Questo fatto non è successo sempre, basti pensare alle partite contro squadre come Milan, Napoli e Roma, quindi vuol dire che lo sappiamo fare anche contro squadre più forti di noi".

Si rivede nel carattere di Conceição? Mentre qual è il punto sull’infermeria?

“Tengstedt e Serdar sono fuori ancora 2 o 3 partite, anche se speriamo rientrino prima. Tengstedt dovrebbe farcela prima di Serdar. Livramento è tornato a disposizione giovedì ed sarà della partita, utile a gara in corso. Per quanto riguarda la domanda che mi fai su Conceição, ognuno ha il suo carattere e quindi non saprei rispondere, ma ogni allenatore ci tiene molto perché siamo tutti in prima linea a combattere".