LA LETTERA DEL TIFOSO: "Altro giro, altro regalo" di Gio

Altro giro altro regalo.

Il nostro Milan continua a regalarci sorrisi, gioie e perché no emozioni. Perché non dobbiamo vergognarci di emozionarsi dopo una vittoria in quanto negli ultimi anni noi tifosi milanisti abbiamo dovuto spesso ingoiare il boccone amaro, sconfitte e prestazioni non esaltanti quindi adesso godiamoci questo momento.

Per continuare a godere e finalmente tornare a sentire quella musichetta tanto cara il martedì e mercoledì occorre investire a gennaio, investire nei Campioni con la “C” maiuscola. Pochi e mirati per investire e migliorare la rosa a disposizione ed innalzare il livello di sete di vittoria!

Forza Milan

Gio