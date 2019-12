LA LETTERA DEL TIFOSO: "Bernard Arnault" di Massimo

"B" come Bernard Arnault, se ne sta parlando in questi giorni, è tornato alla carica, sarà l'aria di Natale, di regali, di profumi, degli ambiti atelier milanesi con tanto di sfilate di alta moda, ma se fosse vero che il magnate transalpino stesse ribussando alle porte di Elliott, vorrebbe forse dire che qualcosa in pentola stia bollendo! ...ma per caso, azzardo un'ipotesi, e se il ritorno di Zlatan Ibrahimovic fosse legato al cambio della proprietà rossonera proprio a beneficio di Arnault!? Lui non ne farebbe certamente una questione di denaro essendo tra i primi cinque magnati viventi, ma così, come si presenterebbe il Milan oggi, e cioè senza "campioni" di grido, otterrebbe semplicemente una svalutazione del suo prestigioso marchio. Dunque il suo più alto desiderio consisterebbe nel riportare la squadra rossonera ai fasti dell'era berlusconiana e per fare questo risulta tassativo investire cospicue somme di denaro (ma è merce di casa sua) ma obbligatoriamente mirate all'acquisto di veri campioni per poter centrare da subito i grandi obiettivi europei ai quali il Milan non è ormai più avvezzo da oltre due lustri. Se questa azzardata ipotesi si verificasse, sicuramente ad ogni partita casalinga del nostro Milan, San Siro, in attesa del nuovo stadio, sarebbe stracolmo di tifosi mentre le loro compagne andrebbero a fare uno sfrenato shopping per le vie del centro tra balocchi, profumi e qualche bottiglia di Moet Chandon...

buon Natale a tutti i tifosi (milanisti e non!)

Massimo 48 da Roma