LA LETTERA DEL TIFOSO: "Chiedetegli solo di segnare" di Stefano

Higuain è sicuramente un bomber, il bomber che ultimamente mancava alla causa rossonera, è anche partito bene fino al momento in cui tutti, tra

cui soprattutto mister Gattuso gli hanno chiesto di essere il leader e il trascinatore per i compagni; a Napoli prima e a Torino, sponda bianconera, poi ha avuto sempre punti di riferimento e dei leader che si prendevano le responsabilità e la squadra sulle spalle nei pochi momenti di difficoltà, lui faceva gol e tanti senza pensieri e il pianto liberatorio avuto dopo il gol alla Spal dimostra che in fondo dietro a quel arcigno ragazzo si nasconde un carattere timido e fragile, lo dimostrano anche le poche interviste a cui si presenta. Insomma chiedetegli di fare gol e li farà in tutti i modi però lasciatelo tranquillo!!!!

Sempre forza Milan

Stefano di Terni