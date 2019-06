LA LETTERA DEL TIFOSO: "Consigli per gli acquisti dal Sud America" di Pierluigi

Buongiorno a tutti i tifosi rossoneri,

Dopo L'acquisto di Krunic vedo un Milan vivo,attento alle occasioni che il calciomercato concede,cercando giocatori utili al progetto e che possano dare in futuro sia un contributo calcistico che economico alla causa.

Una vetrina importante secondo me è quella della Copa America, dove spiccano talenti in vari reparti, soprattutto per quanto riguarda i terzini di spinta e la regia del centrocampo dove il Milan sembra cercare di più..

Per citarne alcuni:

Nahitan Nandez, esterno difensivo del Boca Juniors(esterno a tutto campo,abile anche sottoporta,velocità incredibile) Uruguay

Santiago Arzamendia ,terzino sinistro molto abile nel recupero e nel dribbling,ambidestro, ottima tecnica individuale ,Paraguay

Erik Pulgar, Leader cileno del centrocampo del Bologna,grande carisma,buonissima tecnica e mostra precisione negli assist e nel tiro, Un affare!

Renato Tapia,centrocampista Peruviano in forza al Willem ll , mediano giovane dai piedi ottimi e sicuro nei tempi di intervento e nella fase di impostazione.



Questi alcuni nomi che sono sicuro possono rappresentare investimenti importanti per presente e futuro.

Ne approfitto per urlare sempre FORZA GRANDE VECCHIO CUORE MILANISTA!!



Con affetto

Pierluigi