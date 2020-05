LA LETTERA DEL TIFOSO: "Consigli per gli acquisti" di Domenico

Salve, io da tifoso accanito del Milan avrei qualche consiglio che secondo me vale la pena dare un occhiata per qualche acquisto che a mio parere è a quello di molti altri fratelli milanisti sembra avere molto successo.

Il primo tra questi è Gianluca Mancini, 24 anni, difensore centrale della Roma. E' giovane, molto forte e con ampie possibilità di migliorare se affiancato ad un giocatore di esperienza come Kjear e affidabile come Romagnoli.

Il secondo acquisto per il centrocampo è Bakayoko, 25 anni. E' un giocatore con un elevata potenza fisica e ottime qualità tattiche difensive ed offensive. Poi, visto la volontà del giocatore di venire al Milan visto anche l’ottimo trascorso, sarebbe l’ideale per un supporto molto consistente al nostro centrocampo.

Il terzo acquisto riguarda l’attacco: io opterei per Gabriel Martinelli Brasiliano, 18 anni, dell'Arsenal. Secondo me sarebbe d’obbligo fare un'offerta per portarlo al Milan prima che esploda del tutto e salga così il suo valore di mercato, Martinelli ha segnato 4 gol nelle prime 4 gare da titolare e tralasciando questo dettaglio è anche un giocatore con grandi qualità tecniche e fisiche. E' in grado di saltare per i colpi di testa e dare ulteriori preoccupazioni alle difese avversarie.

Sarebbe un ottimo acquisto, visto anche la sua giovane età.

Cordiali saluti.

Domenico