LA LETTERA DEL TIFOSO: "Conti quinto di centrocampo" di Fabio

La parola tabù al momento è una sola: Champions.

Ad un mese dall'arrivo di mister Pioli il Bilancio non è affatto incoraggiante: 4 punti in 4 giornate, frutto di una vittoria (eppur nella partita giocata meno bene), un pareggio (ahimè due punti persi in pieno recupero!) e due sconfitte contro le romane (dove il Milan ha giocato a mio avviso alla pari ma ha pagato l'insicurezza che regna per ora).

Le giornate passano (11 ad oggi) e le distanze cominciano ad esser molto pesanti...Che fare??

Ci sono stati mglioramenti dal punto di vista del gioco, dell'intensità e della corsa ma spesso, troppo spesso, ci sono degli errori banali che hanno condizionato in termini di prestazione e soprattutto punti. Quelli ci vogliono come il pane! Punti!

L'attacco ancora non decolla, si segna poco anche se si costruisce un pò di più rispetto al periodo filosofico di Giampaolo. Le uniche note positive sono la spinta di Hernandez a sinistra e Bennacer che sta cominciando a trovare continuità di presenze (finalmente) offrendo dinamicità, verticalizzazioni e aggressività, in barba alla sua seppur piccola statura (mi ricorda un pò Torreira che abbiamo cercato invano quest'estate ma che costava il triplo).

Il Milan da qui deve ripartire...da chi assicura grinta, velocità di azione e di pensiero.

Ottenere il massimo dai giocatori che Pioli ha a disposizione.

Ed allora mi chiedo: Perchè, come fa a sinistra Hernandez, non cerchiamo/chiediamo a Conti di spingere a destra? Perchè forse, chi si è seduto negli ultimi anni in panchina, lo sa ma non ricorda che il "biondino" ai tempi dell'Atalanta era un moto continuo che ha fornito diversi assist e realizzato addirittura 8 gol in una stagione! E non mi venissero a dire che Bergamo è altra piazza, che Gasperini sa valorizzare i giovani che non avranno un futuro altrove, perchè, infortuni a parte (due anni!) il ragazzo non è mai stato messo in condizioni di potersi esprimere nella sua posizione più congeniale. E qui volevo arrivare: Conti non è un terzino!!! Andrea Conti è un ottimo esterno di un centrocampo supportato da tre marcatori fissi dietro, che si allinea sì a 5 in fase di non possesso (vedi Atalanta, Inter, Lazio, Fiorentina con i loro 3-5-2 e varianti) ma che soprattutto è libero di poter spingere ed inserirsi in fase d'attacco garantendo cross (che servono eccome) e qualche gol...

Quindi mister Pioli, mi rivolgo a lei... Provi il 3-4-2-1, il 3-5-2 (o 3-4-1-2) con Hernandez e Conti a spingere e tenere larghe le maglie avversarie!

Forza Milan

Fabio da Palermo