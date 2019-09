LA LETTERA DEL TIFOSO: "Coraggio Mister!" di Andrea

Buonasera a tutti,

Siamo già alle prime critiche a Giampaolo e direi che alcune sono più che giustificate.

Giampaolo è stato preso per un motivo preciso, ovvero fluidità di gioco al fine di produrre più palle gol rispetto al recente passato, attraverso un modo di stare in campo che è il vero DNA storico del Milan: il 4312

Il problema di fondo di tutto lo trovo il Suso, che fa fatica a giocare a due tocchi, fa fatica a farsi trovare tra le linee, fa fatica da seconda punta eppure gioca sempre, chiaramente decentrandosi e spostandosi nella sua ‘’comfort zone’’ dove fa sempre la stessa giocata (utile una volta su dieci).

Perché non farlo stare un paio di partite in panchina a discapito di Paquetà dietro a due punte vere?? Perché oltretutto Giampaolo ha dichiarato che Piatek rende di più da solo davanti. A Genova con Kouamè a fianco ne ha fatti 20….

Caro Mister ci vuole il coraggio di andare dritti per le proprie idee.



Un saluto a tutti

Forza Milan

Andrea