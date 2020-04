LA LETTERA DEL TIFOSO: "Cresciuto col Milan di Ancelotti" di Matteo

Sono cresciuto con il Milan di Ancelotti, il Milan dei meravigliosi e dei campionissimi, anni fatti di vittorie stupende ma anche di cocenti delusioni.

Potrei essere banale ad indicare una finale vinta o una partita decisiva per lo scudetto, invece la partita alla quale sono più affezionato è la semifinale di andata di Champions League, stagione 2004/2005 Milan-Psv Eindhoven.

Avevamo eliminato nuovamente l’Inter dall’Europa e ci mancava l’ultimo turno per raggiungere l’ennesima finale di Champions dell’era Berlusconi.

In quegli anni giocavo a calcio nella squadra del paese e come tutti i mercoledì di Champions avevo gli allenamenti. Ormai la nostra stagione era giunta al termine visto che era fine Aprile, quindi i nostri allenamenti non contavano più. Contava invece la partita dei ragazzi, eccome se contava!!!!

Feci la doccia al volo e tornai a casa volando con il mio motorino, la partita era già iniziata e stava per concludersi il primo tempo, ma appena mi sedetti per mangiare un piatto di pasta Shevchenko imbucò il portiere del Psv grazie ad un passaggio sublime di Kakà…..Sheva in quegli anni era una sentenza e appena si involò verso il portiere sapevo già come sarebbe finita, 1-0 per noi!!!!

La partita prosegui con una tensione palpabile e anche alcuni occasioni pericolose per la squadra olandese, anche perché il Psv era una squadra molto ostica e difficile da affrontare. Ormai mi stavo abituando al punteggio di 1 a 0 quando a due minuti dalla fine arrivò la zampata di Tomasson (riserva fenomenale in quegli anni), saltai in aria nella mia cucina insieme a mio fratello, convinti più che mai che saremmo arrivati ancora una volta in finale.

Sappiamo tutti poi come andò quella maledetta partita di Istanbul ma credo che quella squadra del 2005 fu la più bella e la più completa che abbia mai visto e pazienza se quell anno vincemmo solo la supercoppa italiana.

Se un giorno dovessero chiedermi quale Milan è stato il migliore, non esiterei un secondo ad indicare questa squadra!!!!

Matteo