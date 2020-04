LA LETTERA DEL TIFOSO: "Due nomi: Verratti e Milik" di Simone

Buon giorno, in questo periodo difficile per tutti, dopo avere ringraziato quanti, in particolare operatori sanitari, si stanno impegnando in prima linea contro l'emergenza corona virus, rimane del tempo per pensare al calcio soprattutto come svago.

Personalmente credo che in qualche modo, e se si riesce, i campionati e le coppe vadano conclusi, senza dubbio giocando a porte chiuse, mentre leggo di badget veri o presunti per la prossima stagione in vista dell'ennesima ricostruzione del nostro caro Milan.

Io lancio due nomi che mi piacerebbe vestissero la maglia rossonera, in linea con le disponibilità economiche della società: Marco Verrati e Arkadiusz Milik.

Verratti ha 27 anni, una valutazione di 70/75 milioni ed un ingaggio di 6 milioni, Milik ha 26 anni e una valutazione intorno ai 35/40 milioni. Se la società riesce a vendere Musacchio (10 milioni), Paquetà (28 milioni) e Biglia (3,5 milioni), si può finanziare l'acquisto di Milik; tutti i soldi rimanenti io li investirei su Verratti (procuratore Mino Raiola).

Un altro anno di contratto per Ibra e questi due innesti, con l'inserimento anche di Daniel Maldini e Brescianini, permetterebbero di avere una rosa competitiva a mio avviso, almeno per puntare al quarto posto.

Sempre forza Milan

Simone