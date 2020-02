LA LETTERA DEL TIFOSO: "Fiducia da un inguaribile ottimista" di Seby

Buonasera a tutti i tifosi Rossoneri

Vorrei analizzare la situazione del Milan di oggi, che, ahimè, non è più il Milan che tanto ha fatto sognare i suoi tifosi con numerose vittorie in Italia, ma soprattutto in campo europeo, terra fertilissima per il Milan di un tempo.

Purtroppo l’addio del presidente Berlusconi prima ed i numerosissimi cambi di proprietà, compresi quelli di natura dirigenziale non hanno permesso al Milan di intraprendere un progetto duraturo a lungo termine, che permettesse alla squadra di crescere anno dopo anno, facendo sprofondare la squadra negli abissi della mediocrità, privandoci, soprattutto, del gusto delle competizioni europee, che hanno reso grande il nostro Milan...

Quest’anno, dopo i ritorni da dirigenti di Maldini e Boban e la riconferma dell’amministratore delegato, nonchè direttore generale Ivan Gazidis il Milan non è riuscito finora ad emergere, prima a causa del fallimento del tecnico Giampaolo e poi per una mancanza di continuità di risultati stoppata soltanto dall’arrivo nel corso del mercato di riparazione di Ibracadabra, che è riuscito a dar qualità alla squadra, ma soprattutto la giusta personalità e convinzione ad una squadra giovanissima, cui mancava la convinzione dei propri mezzi. La squadra è, nettamente, migliorata e sembra aver, nuovamente una propria identità ed una propria identità di gioco, ma manca, a mio parere, la capacità di saper gestire i momenti topici della partita, come è stato, ad esempio, il derby di Milano. La squadra sta crescendo ed i giovani sembrano essersi integrati al meglio nei meccanismi di gioco di mister Pioli, che fino a questo momento ha svolto davvero un buon lavoro.

Per un inguaribile ottimista come me, la squadra farà sempre meglio e tornerà ad occupare le posizioni di classifica che le competono.

Sempre forza Milan!!!!!



Seby da Catania