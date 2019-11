LA LETTERA DEL TIFOSO: "Guardate avanti, non indietro" di Davide

Buonasera alla redazione di MilanNews, e a tutti voi tifosi rossoneri. Da anni seguo la vostra pagina, e dall'infanzia sono innamorato del Milan. Sono ormai giorni che leggo però articoli ed opinioni (sempre più spesso) molto contrastanti riguardo la gestione, anche da parte di opinionisti rinomati nell'ambiente. Mi chiedo se però tali opinioni siano anche basate sulla realtà dei fatti, oppure solo su un risultato visto su uno schermo, o sugli highlights su youtube. Dico questo perchè onestamente a me sembra palese il miglioramento mostrato nel corso delle partite dalla squadra di Mister Pioli. Il fatto che poi i goal siano molti meno dei tiri è tutt'altra storia. Sto vedendo una grossa differenza dal primo Milan della stagione, l'ho apprezzato di più nel pressing e nel gioco, nell'idea di calcio, soprattutto dopo quanto visto contro Juventus e Napoli. Serve pazienza. Basta col dare pareri tanto per dare aria alla bocca. Posso capire la frustrazione di un tifoso che da prestazioni vincenti soffra per prestazioni meno decorose, ma allo stesso tempo mi metto nei panni di certi ragazzi che si prendono la responsabilità di indossare una maglia cosi gloriosa per riportarla più in alto possibile. Non siamo più il Milan che ha fatto storia, ma abbiamo tutti i mezzi quest anno per creare un ottima squadra per la prossima stagione. (Sempre che non la si smantelli di nuovo). A scrivervi da Londra è stato un "mai rassegnato" tifoso. Mi definisco cosi perchè mai mi rassegnerò a tifare per un Milan che abbia lo scopo di risalire la china, per tornare alle posizioni che ci spettano. In attesa della prossima partita, buon lavoro ai ragazzi e alla società, e che Ibra ce la mandi buona.

FORZA CUORE ROSSONERO!!!

Davide C.