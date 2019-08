LA LETTERA DEL TIFOSO: "I migliori devono giocare" di Massimo

Io non mi sento di criticare la campagna acquisti del Milan perchè capisco le difficoltà che derivano dal lottare per rientrare nel fair play finanziario e nel vendere molti dei nostri ex giocatori che purtroppo non hanno mercato. Ho apprezzato il gioco propositivo tentato da Giampaolo nelle partite in America, mi è piaciuto molto il pressing alto e ho gioito nel veder finalmente diminuire i passaggi al portiere che non riuscivo davvero più a sopportare. Ma pur stando quasi sempre dalla parte della società e dei suoi professionisti, non posso credere che quella che vediamo pubblicata sia davvero la formazione migliore che sia possibile mandare in campo oggi. In particolar modo non credo che Borini possa essere meglio di Kessie nel ruolo di mezzala, che Bonaventura e Paquetà, i migliori giocatori del Milan debbano stare entrambe fuori e che non ci sia soluzione migliore che vedere il confusionario e inconcludente Castillejo accanto al povero Piatek.

Giampaolo i migliori devono giocare!

Massimo di Pistoia