LA LETTERA DEL TIFOSO: "Ibra? No, grazie" di Gianni

Buongiorno, leggo continuamente notizie sulla risposta positiva di Ibrahimovic. Io spero sia negativa. Che sia stato un grande giocatore non lo scopro certo io ma, gli anni passano per tutti (vedi Ronaldo). Reputo sbagliato investire questa vagonata di milioni di € per un calciatore di 38 anni. Continuiamo con la rosa che abbiamo, in tanti ancora non hanno espresso tutto il loro potenziale. Forza Milan, sempre.

Cordiali saluti

Gianni