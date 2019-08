LA LETTERA DEL TIFOSO: "Idea last minute" di Salvatore

In quel della Romagna, molte stelle in cielo e poche o nulle in campo, in un test precampionato contro un buon Cesena.

Preoccupa l'astinenza da gol del nostro bomber e una manovra che sembrava ormai collaudata verso la porta avversaria che fa un passo indietro.

Certo non é tutto da buttare ma qualcosa ancora c'è da fare.

Una stella in mente avrei, Dybala,ma potrebbe avere costi proibitivi. In alternativa avrei da proporre, se poi qualcosa possa essere proposto a dirigenti di calibro, De Paul dell'Udinese.

Giovane, con ampi margini di miglioramento, già pronto per il campionato Italiano, potrebbe essere il partner ideale per Piatek.

Forza Milan!!

Salvatore Iannicelli