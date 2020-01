LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il vecchio e il nuovo problema" di Gianfranco

Salve a tutti popolo rossonero,

ringraziando la redazione per l'opportunità di esprimerci, ci tenevo a ricordare che dai tempi di Carlos Bacca (compreso) tutti i nostri centravanti non hanno fatto bene, eppure io credo che il vero problema siano i due giocatori esterni, sempre presenti in campo e sempre deludenti nelle prestazioni: Suso e Calhanoglu.

Il primo passeggia nella sua mattonella e fa sempre la stessa cosa, il secondo corre ma tira "verso" la porta sbagliando infinite occasioni per segnare: in comune hanno la predisposizione a non cercare la prima punta oppure a farlo male, lasciando il nostro unico centravanti a lottare contro le difese avversarie. Potrebbe succedere anche con Ibrahimovic in campo (come con Higuain) se continuiamo con questo modulo, anziché mettere due attaccanti predisposti ad aprire le difese, magari con il 4-4-2.

Basta con questi due giocatori sugli esterni, o almeno sostituirli nella formazione iniziale con giocatori con più inventiva: Paquetà, Bonaventura, Leao....

Non cediamo Piatek! Primo perché ci ritroveremo con un solo attaccante (Ibra), secondo perché non è lui il problema, come i suoi predecessori, ma il vecchio problema e forse il nuovo problema, rimane questo modulo che non premia l'attaccante centrale.

Sperando di monetizzare dalle cessioni di questi due esterni, ed in un cambio di modulo che valorizzi i nostri giocatori, ci auguriamo che questo 2020 per i colori rossoneri sia ricco di soddisfazioni!

Sempre e solo forza Milan!

Gianfranco da Brindisi