LA LETTERA DEL TIFOSO: "In te ci credo" di Elena

Ho da poco passato i 40...da ragazzina ho vissuto la gloria rossonera e per qualche anno partivo con il pullman del Milan club del mio paese per andare a Milano allo stadio..ci si stancava, si pativa il freddo e ci si divertiva, c’era senso di appartenenza fuori e dentro il campo. Io, come tifosa, quel senso di appartenenza l’ho ancora forte. I colori del Milan sono una seconda pelle, soffro se perde e tremo di gioia quando segna. A Milano vado solo per entrare a casa Milan o andare allo store. Non capisco le critiche soprattutto a Rino. Cosa può fare di più con la rosa che ha a disposizione soprattutto ora? Mancano pedine importanti e sinceramente ad inizio stagione per essere al quarto posto avrei messo la firma. Basta criticare la partita con il Bologna. Io non ci speravo perché vincere avrebbe significato l’esonero di Pippo e credo che nessun tifoso vero avrebbe gioito. Milan in te ci credo come credo in Rino che forse è l’unico guidato dall’Amore per la maglia e non dall’amore per il re denaro.

Elena