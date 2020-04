LA LETTERA DEL TIFOSO: "Inter-Milan 0-3 Coppa Italia 92/93 " di Vito

Mi chiamo Vito Masciopinto classe 1972 di Triggiano (Ba), Tifoso ROSSONERO sin da bambino grazie ai miei nonni e a mio padre che mi raccontavano delle giocate dei grandi campioni che il Milan ha avuto come calciatori Liedholm, Green, Nordhal, Maldini - padre, Cudicini, Schnellinger, Malatrasi, Rosato, Prati, Hamrin, Trapattoni, Altafini, Lodetti, Rivera, Bigon, Del Neri, Maldera, De Vecchi, Buriani, Antonelli, Novellino, Capello, Baresi, Maldini – figlio e tanti altri, nonchè alle gesta dei suoi allenatori Rocco, Liedholm col Milan della stella 1979, fino agli allenatori della mia era Sacchi, Capello, Terim, Zaccheroni, Ancelotti, Allegri e tanti altri ancora. Nella mia mente ho ancora i racconti dei nonni del Milan vincente di Rocco dalla prima Coppa dei Campioni alla prima Coppa Intercontinentale fino alla stagione della stella 1979 con il 10° scudetto, ho vissuto i periodi del Milan in B purtroppo ma anche della rinascita del grande Milan dell’era Berlusconi con Gullit, Van Basten, Rajkard, Maldini, Tassotti, Savicevic, F. Galli, Albertini, Massaro, Simone, Lentini, Desailly, Antonioli, Pazzagli, G. Galli, Seba Rossi, Sheva, Kakà, Nesta, Gattuso, Seedorf, Ambrosini e Ibra altri ancora…

Con la presente, in attesa che ci siano le condizioni per ripartire con il calcio giocato, vorrei raccontarvi una tra le tante partite che mi ha emozionato di più nella mia storia di vita da TIFOSO del MILAN, a cui sono più legato in quanto vista con i miei occhi, e che emotivamente ha significato di più per me, perché ero presente a San Siro quel giorno: Inter - Milan 0 – 3 Ritorno Coppa Italia stagione 1992/1993 Papin, Papin, Gullit.

Desidero dirvi, che era un derby di Coppa Italia ero presente allo stadio ero con mio padre e mia madre, che oggi non ci sono più, nel nostro San Siro “la scala del calcio”, quel giorno cera la nebbia, ero seduto nel settore arancio la prima volta che vedevo San Siro, usciti dalla metro in lontanza, già dominava come un palazzo tutto illuminato, che bella, grande luce! Indossavo per scaramanzia il fular della squadra, che ho tutt’ora e che mi accompagna quando vedo il Milan in partita in Tv o sento per radio.

Dall’interno seduto non avevo mai visto qualcosa di simile in Coppa Italia, Milan fortissimo, subito in vantaggio con Papin, Lentini che sulla fascia era irraggiungibile crossava e fece segnare il secondo gol sempre a Papin, belle azioni corali con Massaro e Gullit che segnò il terzo gol con cui si chiudeva la partita, Inter surcrassata Milan mai domo era l’era di Capello in panchina, stagione che si chiudeva con il tredicesimo scudetto e con la finale di Coppa Campioni persa 1 a 0 contro il Marsiglia.

Quello che è successo quella sera a San Siro rimarrà nella storia e nei miei ricordi emotivi, non solo per la “vittoria” del Milan ad ogni gol esultavo con le braccia alzate e ad ogni passaggio cercavo di ripetere a voce i calciatori del Milan in possesso palla che impostavano le azioni, ma per lo spettacolo regalato sugli spalti che ha dato un senso ad un match svolto sotto la nebbia e con lo stadio tutto esaurito, e che senza l’eco dei cori ed esultanze dei tifosi avrebbe reso una serata poco scenografica e poco reale. Di certo non dimentico le vittorie dei trofei vinti visti in Tv contro la Steaua di Bucarest, il Benfica, il Barcellona, la Juventus, il Liverpool in Coppa Campioni, Nacional di Medellin, Olimpia Assuncion, Boca Junors in Intercontinentale e tanti altri successi, pareggi, e sconfitte. Spero di poter ritornare a San Siro un giorno a vedere un’altra partita del “mio” Milan, ma stavolta in campionato in serie A o in Champions. Il pubblico lo merita, la squadra anche. In bocca al lupo di cuore, in questo brutto periodo in cui il Covid-19 ha bloccato l’intero mondo sportivo e non.

Un grande tifoso del Milan

Vito Masciopinto