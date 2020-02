LA LETTERA DEL TIFOSO: "L'importanza dei giocatori italiani" di Gianni

Buongiorno, la presenza, nelle formazioni di tutte le serie, di calciatori italiani è sempre più merce rara ed avere rivisto, ad un certo punto della partita, contro il Torino cinque italiani in campo, mi ha fatto molto piacere e, spero che siano sempre di più. La cosa che mi ha fatto particolarmente piacere è stato l'esordio in serie A di Gabbia, un ragazzo che seguo dai tempi in cui giocava in primavera, dove era un punto fermo ee un punto di riferimento per i compagni, farà un bella carriera. Gli organi d'informazione suppongono una mancata conferma di Pioli per il prossimo anno, non capisco dove individuano i presupposti perché ciò accada, proprio adesso che sta trovando la quadra, andiamo avanti per la nostra strada.

Forza Milan, sempre.

Gianni P